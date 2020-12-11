Семья актера Баталова отказалась от услуг адвоката Павла Астахова

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил, что семья народного артиста СССР Алексея Баталова отказалась от услуг адвоката Павла Астахова. Об этом пишет ТАСС.

«Совершенно искренне и бескорыстно все это время пытался в память об Алексее Владимировиче помочь семье Баталовых решить проблему, которая перед ними встала», — отметил Михалков.

Он сказал, что отныне не несет никакой ответственности за юридическую помощь пострадавшим от рук аферистов родственникам Баталова. Никита Михалков добавил, что совсем не уверен, что нынешние защитники семьи актера действуют в интересах своих клиентов.

26 октября следователи задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. По версии следствия, в результате действий Дрожжиной и Цивина родственники народного артиста СССР Алексея Баталова, умершего в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и крупной суммы. Со счетов семьи были списаны деньги, пропали ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой, лично подаренные актеру. Цена этих писем превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Но Дрожжина уверяет, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Баталов, а также его вдова. Гитана Леонтенко, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, как пожилой брат Баталова оказался в доме престарелых.