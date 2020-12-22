Подполковник ФСО покончил с собой в центре Москвы
Мужчина оставил очень личную предсмертную записку.
Фото: www.globallookpress.com
Подполковний Федеральной службы охраны (ФСО) России Александр Дохсанян накануне покончил с собой в центре Москвы. Его тело было найдено под окнами дома на улице Цандера.
«В моей смерти прошу никого не винить, мама папа простите меня, похороните меня с Юлией если
можно», — предсмертная записка.
Вопрос МИЦ «Известия» о произошедшем с сотрудником в пресс-службе ФСО оставили без комментариев.
После гибели высокопоставленного офицера столичная полиция начала проверку. Проведенный обыск в его квартире не выявил следов борьбы.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, это уже второй случай суицида среди сотрудников ведомства. Трагический инцидент произошел вечером 29 ноября в районе Соборной площади.
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