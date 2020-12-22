Подполковник ФСО покончил с собой в центре Москвы

Подполковний Федеральной службы охраны (ФСО) России Александр Дохсанян накануне покончил с собой в центре Москвы. Его тело было найдено под окнами дома на улице Цандера.

«В моей смерти прошу никого не винить, мама папа простите меня, похороните меня с Юлией если

можно», — предсмертная записка.

Вопрос МИЦ «Известия» о произошедшем с сотрудником в пресс-службе ФСО оставили без комментариев.

После гибели высокопоставленного офицера столичная полиция начала проверку. Проведенный обыск в его квартире не выявил следов борьбы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, это уже второй случай суицида среди сотрудников ведомства. Трагический инцидент произошел вечером 29 ноября в районе Соборной площади.