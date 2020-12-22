Астролог рассказала о ритуалах для привлечения денег в 2021 году

В Новый год люди верят в чудеса гораздо сильнее, чем в остальное время. Именно поэтому под бой курантов загадывать желания готовы даже самые заядлые скептики. Астролог Елена Егорова рассказала 5-tv.ru, какие простые ритуалы помогут в Новом году привлечь богатство.

По ее словам, входить в 2021 год нужно так, будто вы уже обеспечены и не нуждаетесь в деньгах. Для этого следует запастись кругленькой суммой, и чем больше, тем лучше.

«Возьмем крупную купюру и положим ее под свою тарелку до наступления Нового года. Также положите несколько купюр в ваши карманы. Чем больше будет их номинал, тем лучше. Чем крупнее сумма, тем лучше для вас», — подчеркнула астролог.

В Новый год многие дамы предпочитают надевать красивые платья, у которых, как правило, нет карманов. Однако и на этот случай есть выход из положения.

«Если у вас нет карманов, то подготовьте нужную сумму и сядьте на нее. Этот ритуал будет способствовать привлечению богатства, успеха, финансового благополучия в ваш новый год, так как вы с этой энергией войдете в него!» — заключила Егорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно загадывать новогодние желания.