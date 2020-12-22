Астролог рассказала о ритуалах для привлечения денег в 2021 году

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 6 054

Елена Егорова раскрыла, какие нехитрые действия приманят деньги и успех.

Фото, видео: Depositphotos / Wirestock; 5-tv.ru

В Новый год люди верят в чудеса гораздо сильнее, чем в остальное время. Именно поэтому под бой курантов загадывать желания готовы даже самые заядлые скептики. Астролог Елена Егорова рассказала 5-tv.ru, какие простые ритуалы помогут в Новом году привлечь богатство.

По ее словам, входить в 2021 год нужно так, будто вы уже обеспечены и не нуждаетесь в деньгах. Для этого следует запастись кругленькой суммой, и чем больше, тем лучше.

«Возьмем крупную купюру и положим ее под свою тарелку до наступления Нового года. Также положите несколько купюр в ваши карманы. Чем больше будет их номинал, тем лучше. Чем крупнее сумма, тем лучше для вас», — подчеркнула астролог.

В Новый год многие дамы предпочитают надевать красивые платья, у которых, как правило, нет карманов. Однако и на этот случай есть выход из положения.

«Если у вас нет карманов, то подготовьте нужную сумму и сядьте на нее. Этот ритуал будет способствовать привлечению богатства, успеха, финансового благополучия в ваш новый год, так как вы с этой энергией войдете в него!» — заключила Егорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно загадывать новогодние желания.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.35
0.68 92.07
1.07
Володина рассказала, как ингрессия Меркурия влияет на возможность заберем...

Последние новости

19:15
Собянин сообщил, что в Москве вновь растет заболеваемость COVID-19
19:15
«Будет крайне не хватать на чемпионате»: Ягудин рассказал о состоянии Тарасовой
19:12
Вооруженный пистолетом мужчина напал на банк в центре Москвы
19:01
Сексолог описала сценарии развития брака Авербуха и Арзамасовой
18:49
Как изменятся правила расселения аварийных домов?
18:39
Умер известный французский актер Клод Брассер

Сейчас читают

Астролог рассказала о ритуалах для привлечения денег в 2021 году
Нарколог рассказала, отчего россиянки становятся латентными алкоголичками
«Найди Аллу Борисовну»: Галкин случайно показал супругу без макияжа и в халате
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Как чумные крысы с корабля» — жители Лондона в панике бегут от мутации COVID-19
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака