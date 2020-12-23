«Я устала»: Асмус объяснила, почему стала инициатором развода с Харламовым

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Анна Васильева
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Актриса ответила подписчикам, обсуждающим сплетни о разладе знаменитостей.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус раскрыла причины расставания с комиком Гариком Харламовым, об этом пишет «Экономика Сегодня». В комментариях под одним из своих постов в Instagram девушка написала, что просто устала. Актриса также намекнула, что инициатором разрыва была только она, и это задело самооценку Харламова.

никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это вранье. Посмотрите мои посты с самого начала", - обратилась к подписчикам знаменитость. 

Instagram @asmuskristina

Асмус отметила, что фильм «Текст» никак не связан с разводом, потому что разлад в отношениях у них с Харламовым начался задолго до написания романа, по которому снята картина. Уже тогда актриса пыталась подать на развод.

Асмус добавила, что в отличие от экс-супруга она не ходит по различным ток-шоу и не пытается доказать свою правоту. По словам артистки, ей это не надо.

Новость о разводе двух звезд стала для фанатов неожиданностью. Несмотря на многочисленные слухи про их расставания за девять лет брака Асмус и Харламов всегда их опровергали. Многие решили, что причиной стали откровенные сцены с участием Кристины в фильме «Текст».

Ранее 5-tv.ru приводил мнение таролога о том, как долго продлятся неудачи в жизни Кристины Асмус.

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