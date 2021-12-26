Как правильно убрать дом под Новый год, чтобы привлечь удачу

Предновогодняя пора — лучшее время для уборки. Но даже к этому рутинному занятию можно подойти творчески и извлечь из него дополнительную пользу. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, как нужно приводить жилище в порядок, чтобы привлечь удачу и избавиться от всего лишнего в жизни.

Первое правило, по ее словам, гласит — к любому процессу, будь то генеральная уборка или просто вытирание пыли, нужно подходить осознанно.

«Потому что с каждым ритуальным действием вы будете чистить и себя, и свои отношения, а также свою жизнь», — пояснила Никольская.

Во время уборки нужно представлять, как вы избавляетесь от всего, что вас не устраивает, визуализировать этот процесс. И главное, не хранить потом весь этот «мусор» в доме, а непременно вынести за пределы квартиры.

«Представляйте, что вы собираете все это в большой пакет, и вместе с этими вещами вы выбрасываете все, что вам уже не нужно, все, от чего вы хотите избавиться. От болезней, от отсутствия денег, от долгов, проблем, от ссор. Потом пакет сильно завяжите и обязательно отнесите на улицу», — рассказала астролог.

То же самое касается и влажной уборки. По словам Никольской, нужно представлять, как вы стираете с каждым пятнышком то, что вам мешает жить. Есть еще одно правило — нельзя использовать старые вещи в качестве тряпок для мытья.

«Никогда в уборке не используйте ваши ветхие вещи или вещи близких, потому что на них есть энергетика. Иначе вы как будто затаскиваете себя в эту грязь и полощите себя, свою жизнь в грязной воде. Лучше отдать их или выбросить», — посоветовала Никольская.

И, наконец, золотое правило, которое работает не только в Новый год, а всегда. Добавьте в процесс уборки немного позитива. Мысли о чем-то приятном помогут привлечь удачу. На помощь вам придут несколько нехитрых ритуалов, которые избавят дом от негатива.

«Когда вы убираете, представьте, что в вашу жизнь приходит что-то очень хорошее и позитивное. А после уборки прозвоните свое жилище колокольчиком. Потом положите на сутки в разных местах на бумагу немного соли — она собирает все негативное. А на следующий день просто выбросите ее вместе с бумагой», — рекомендовала астролог.

Конечно, помимо уборки есть множество процессов, которые можно организовать особым образом для исполнения своих желаний под Новый год. Ранее 5-tv.ru рассказывал о ритуалах для привлечения денег в 2022 году.