Звезда сериала «Сваты» Кошмал публиковала в сети фото со своей свадьбы
Актриса Анна Кошмал впервые за три года показала публике супруга.
Фото, видео: Instagram @smorkovkina
Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты», выложила в Instagram фото со свадебного банкета, сообщают «Дни.ру». На снимке она с супругом исполняет первый танец.
Ранее актриса никогда не показывала публике своего мужа, хотя они женаты уже три года — 23 декабря у них кожаная свадьба. Кошмал говорила, что ее муж не имеет отношения к кино и занимается бизнесом.
«Будь счастлива»;
«Красивые»;
«Красивая пара»;
«Поздравляю», — пишут фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Кошмал продолжает съемки в «Сватах», находясь в «интересном положении».
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