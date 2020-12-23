Звезда сериала «Сваты» Кошмал публиковала в сети фото со своей свадьбы

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты», выложила в Instagram фото со свадебного банкета, сообщают «Дни.ру». На снимке она с супругом исполняет первый танец.

Ранее актриса никогда не показывала публике своего мужа, хотя они женаты уже три года — 23 декабря у них кожаная свадьба. Кошмал говорила, что ее муж не имеет отношения к кино и занимается бизнесом.

Instagram @smorkovkina

«Будь счастлива»;

«Красивые»;

«Красивая пара»;

«Поздравляю», — пишут фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Кошмал продолжает съемки в «Сватах», находясь в «интересном положении».