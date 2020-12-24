«Люблю тебя до Луны и обратно!» — певица Asti вышла замуж

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Егор Измалкин
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Артистка и ее избранник планировали сыграть свадьбу еще в июне, но помешала пандемия.

«Люблю тебя до Луны и обратно!» — певица Asti вышла замуж

Фото: Instagram @astiselfmade

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба вышла замуж. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram и поделилась фото со своим избранником.

«Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Что такое доверять, что такое знать, когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Со своим любимым, бизнесменом Станиславом Юркиным, Анна познакомилась пару лет назад в караоке, а год назад они обручились. Их свадьба должна была состояться 12 июня, но из-за карантина торжество перенесли.

 
 
 
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Публикация от ASTI (@astiselfmade)

«Когда тебя создала Вселенная, ты точно был единственный такой экземпляр, и остался им, клянусь. Я люблю тебя! До Луны и обратно! И еще сто раз в обе стороны», — призналась Asti.

При этом певица рассказала, что пока они со Станиславом просто расписались в ЗАГСе. Церемония прошла в обстановке строгой секретности. Пышное празднество молодожены намерены устроить в следующем году.

Поклонники оказались рады такому событию. Они оценили наряд невесты и пожелали паре счастья.

«Когда мы проспали это невероятное событие? Как я рада, Анюта, ты действительно этого заслуживаешь! Берегите друг друга!»;

«Какие вы красивые! Поздравляю, будьте счастливы!»;

«Какая красивая, платье шикарное! Любви вам!» — написали фанаты под публикацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Asti рассказала смешные факты о себе.

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