Предновогодний бонус: житель Твери стал мультимиллионером
| Светлана Шевченко Общество 2 820
Мужчина приобрел билет в одном из местных отделений «Почты России».
Фото: Depositphotos / Speedskater
Настоящим новогодним подарком стала победа для жителя Твери в лотерее «Спортлото». Мужчина взял суперприз и мгновенно стал мультимиллионером. Его выигрыш составил 334 883 756 рублей.
Имя победителя пока не известно.
Ранее 5-tv.ru публиковал советы астролога о том, какие цифры окажутся выигрышными в лотерее 2021 года.
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