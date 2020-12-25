Предновогодний бонус: житель Твери стал мультимиллионером

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Светлана Шевченко
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Мужчина приобрел билет в одном из местных отделений «Почты России».

Предновогодний бонус: житель Твери стал мультимиллионером

Фото: Depositphotos / Speedskater

Настоящим новогодним подарком стала победа для жителя Твери в лотерее «Спортлото». Мужчина взял суперприз и мгновенно стал мультимиллионером. Его выигрыш составил 334 883 756 рублей.

Имя победителя пока не известно.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы астролога о том, какие цифры окажутся выигрышными в лотерее 2021 года.

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