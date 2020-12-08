Какие цифры окажутся выигрышными в лотерее 2021 года — советы астролога

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Анна Васильева
Эксклюзив 4 629

Алена Никольская назвала самые удачные для победы цифры.

Фото, видео: Depositphotos / Healing63; 5-tv.ru

Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, что в 2021 году у каждого знака зодиака, желающего разбогатеть или выиграть в лотерею или казино, будет своя счастливая цифра. И не одна. Специалист раскрыла, на какие из них делать ставки представителям каждой из стихий.

Огненным знакам (Львы, Стрельцы и Овны) помогут цифры: один, три и четыре. Рожденным под земным знаком (Тельцы, Девы и Козероги) финансовую удачу обещают тройки, семерки и девятки.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы и Водолеи) выиграют хорошую сумму, если отдадут предпочтение числам, кратным трем, но заканчивающимся не на двойку.

А вот рожденные под водными знаками (Раки, Скорпионы и Рыбы) обогатятся, если сделают ставки на девятки, четверки и семерки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что астролог Алена Никольская также составила прогноз «финансовых» дней недели на 2021 год.

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