Что о характере человека говорит его любимый алкогольный напиток?

Алкоголь, который предпочитает употреблять человек, может раскрыть секреты его характера, пишет сайт dailyhoro.ru.

Так, любители водки очень открыты и общительны. Находясь в компании, они обычно стараются не общаться сразу со всеми, а, наоборот, найти одного собеседника и поговорить с ним на сокровенные темы.

Поклонники коньяка общительны и консервативны. Они стараются избегать шумных мест и предпочитают домашний отдых. Как правило, это интересные и разносторонние люди, и хорошие собеседники.

Любители виски обычно непредсказуемы и безрассудны, и не думают о последствиях своих действий. В их компании весело, но все же лучше их избегать, так как они своими необдуманными поступками могут вовлечь и вас в серьезные проблемы.

Красное вино любят эмоциональные и страстные люди, которые в то же время очень приятные собеседники. Они открыты и искренни, а общение с ними приносит удовольствие.

Белое вино, напротив, предпочитают холодные и расчетливые люди, которые избегают искренних разговоров и не вдаются в чужие проблемы. К тому же они бывают жесткими и прямолинейными.

Наконец, любители пива обожают шумные компании и порой излишне общительны. Однако в повседневной жизни, в отличие от вечеринок, они часто ленивы и не энергичны.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко озвучил проблему «колоссального влияния» алкоголя на население России.