Что о характере человека говорит его любимый алкогольный напиток?

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 127

С любителями каких видов алкоголя лучше избегать совместных посиделок.

Что о характере человека говорит его любимый алкогольный напиток?

Фото: Depositphotos / belchonock

Алкоголь, который предпочитает употреблять человек, может раскрыть секреты его характера, пишет сайт dailyhoro.ru.

Так, любители водки очень открыты и общительны. Находясь в компании, они обычно стараются не общаться сразу со всеми, а, наоборот, найти одного собеседника и поговорить с ним на сокровенные темы.

Поклонники коньяка общительны и консервативны. Они стараются избегать шумных мест и предпочитают домашний отдых. Как правило, это интересные и разносторонние люди, и хорошие собеседники.

Любители виски обычно непредсказуемы и безрассудны, и не думают о последствиях своих действий. В их компании весело, но все же лучше их избегать, так как они своими необдуманными поступками могут вовлечь и вас в серьезные проблемы.

Красное вино любят эмоциональные и страстные люди, которые в то же время очень приятные собеседники. Они открыты и искренни, а общение с ними приносит удовольствие.

Белое вино, напротив, предпочитают холодные и расчетливые люди, которые избегают искренних разговоров и не вдаются в чужие проблемы. К тому же они бывают жесткими и прямолинейными.

Наконец, любители пива обожают шумные компании и порой излишне общительны. Однако в повседневной жизни, в отличие от вечеринок, они часто ленивы и не энергичны.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко озвучил проблему «колоссального влияния» алкоголя на население России.

-13° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.61
0.01 83.12
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:18
Хахаряшки на кефире — простая и необычная выпечка к новогоднему столу
3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака
2:58
Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции с борта МКС
2:40
Диалог на высшем уровне: как беседа Путина и Байдена стала событием недели
2:22
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?
2:04
Певицу Mary Gu не пустили на Украину: «Политика сегодня сильнее музыки»

Сейчас читают

Парамонов день: что можно и что нельзя делать 12 декабря
Ученые назвали самый полезный для сохранения зрения овощ
Какой простой напиток быстро очищает кровь от сахара
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа