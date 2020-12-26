ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых доживут до глубокой старости

Наверняка, каждый человек подсознательно хотел бы жить вечно. Ну, или если это невозможно, хотя бы лет до 100. Правда, в этом случае открывается другая проблема: как сохранить трезвость мысли и красоту до глубокой старости?

Кто-то из нас привык жить «на полную», отмечая, что-то самое «завтра» может и не наступить. Другие же, напротив, тщательно оберегают себя от стрессов и перегрузок, страшась скорого ухода. При этом мало кто догадывается, что длительность пребывания на Земле легко предугадать. Достаточно лишь обратиться к звездам.

Так, например, уже известно о ТОП-5 знаках зодиака, представительницам которых повезет дожить до глубокой старости.

Женщины-Близнецы — персоны с неиссякаемым оптимизмом. Они обожают жизнь в любых ее проявлениях, а потому сохраняют бодрость духа до самой старости. Им важно держать себя в форме, постоянно заниматься дыхательными упражнениями и больше гулять на свежем воздухе, чтобы снизить риск развития каких-либо хронических заболеваний.

Женщины-Тельцы из разряда тех личностей, которых любит Вселенная. Они удивительно выносливы и могут преодолеть любые трудности. Главное — следить за питанием и регулярно посещать профилактические осмотры. Впрочем, эти дамы не из тех, кто будет закрывать глаза на проблемы со здоровьем.

Женщины-Девы вполне могут дожить до 85 и даже до 100 лет, если только не будут встревать в опасные авантюры. Весь секрет кроется в наличии прекрасного иммунитета, который не пропустит инфекции. Кроме того, Девы могут полностью положиться на ближайших родственников: судьба их такова, что старости они точно не останутся одни.

Женщины-Стрельцы обожают шум, гам, суматоху, но это нисколько не истощает запасы их организма. Эти леди хорошо знают, когда можно и нужно расслабиться, а потому не дадут себе «зачерстветь». Конечно, в молодости бывают некоторые проблемы с пагубными пристрастиями. Но с опытом и это проходит.

Женщины-Козероги от природы наделены столь сильной энергией, что остаются работоспособными до глубокой старости. Они не лелеют грустные мысли и потому с открытым сердцем и душой идут навстречу новым открытиям. Эти дамы обожают заниматься спортом, вследствие чего никогда не выглядят на свой возраст. Чтобы прожить до 100 лет, им достаточно игнорировать потребительское отношение некоторых людей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о ТОП-5 самых недоступных женщинах по знаку зодиака.