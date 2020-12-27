Как накрыть новогодний стол: ТОП-5 советов диетолога

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Оксана Тарасова
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Эксперт по здоровому образу жизни Ирина Дядикова рассказала, какие блюда выбрать, чтобы не навредить своему здоровью.

Как накрыть новогодний стол: ТОП-5 советов диетолога

Фото: Depositphotos / ambrozinio

Заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ирина Дядикова дала пять советов по тому, как накрыть новогодний стол, чтобы было и вкусно, и полезно. Рекомендации эксперта помогут избежать приступов панкреатита, скачков давления и уровня сахара в крови и других последствий сытных новогодних ужинов.

Поменьше мяса

Дядикова рекомендует заменить крупную индейку, например, на утку с яблоками. Это не менее красиво, но гораздо полезнее и не грозит перееданием. Можно также заменить мясо на рыбу и подать в качестве главного блюда лосось или форель, запеченную в фольге.

Легкий салат оливье

Без оливье многие россияне не представляют Нового года. Поэтому, если очень хочется, то можно, но в более легком варианте. Сделать его менее жирным несложно — просто замените майонез на йогурт с соком грейпфрута. От вареной колбасы в составе тоже можно отказаться, тем более в оригинальном рецепте ее нет. Вместо колбасы используйте вареную куриную грудку.

«А в сельдь под шубой вместо картофеля нарежьте яблоко, и заправьте самодельным соусом: растительное масло, лимон, пряности, а в качестве загустителя нужно добавить желток яйца. Получится вкусный и менее калорийный майонез», — цитирует диетолога «Российская газета».

Меньше колбасы и мандаринов

Сырные и колбасные нарезки Дядикова предлагает заменить фруктовым ассорти с орехами. Соленья и маринады эксперт рекомендует вовсе забыть — слишком много соли и уксуса — а вместо них подать свежие овощи. Есть слишком много мандаринов тоже не стоит, их сок весьма агрессивен.

Depositphotos / bit245

Приготовьте суп

О пользе супов твердят многие специалисты по правильному питанию. Так почему бы не украсить новогодний стол этим блюдом? Хаш, крепкий и ароматный куриный бульон — все это будет не только сытно, но и легко воспримется организмом. Но и здесь, как с любой другой пищей, нужна мера.

Индивидуальная диета

Советы экспертов помогают сохранить здоровье и стройную фигуру, но все же в наше время принято подходить к вопросу правильного питания более щепетильно. Дядикова рекомендует обратиться к диетологу и с учетом особенностей и хронических заболеваний составить максимально эффективный рацион — и в новогодние праздники составлять меню в соответствии с ним.

Depositphotos / fotokot.pro

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