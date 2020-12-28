Кудрявцева из-за болезни дочери попросила помощи у своих подписчиков

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Егор Измалкин
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Двухлетняя девочка заболела после посещения первой в жизни новогодней елки.

Фото, видео: Instagram @leratv

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой заболела. Обеспокоенная состоянием здоровья двухлетней девочки мать обратилась за помощью к подписчикам в Instagram.

«38,5 у Машули. Девочки, делитесь, как лечите малышей?» — написала Кудрявцева.

Также она опубликовала фотографию дочки. На снимке она в теплом комбинезоне и вязаной шапке разглядывает новогодние игрушки. Вероятно, снимок был сделан два дня назад, когда Маша посетила свою первую в жизни новогоднюю елку. Видимо, после этого ее и одолела болезнь.

Instagram @leratv

Подписчицы звезды дали много рекомендаций по лечению малышки, среди которых и народные рецепты. Однако многие заметили, что в первую очередь Машу надо показать врачам.

«Мы больше даем жидкости, варим клюквенный морс. Хорошо пьет»;

«До 38,5 не сбиваю температуру, питьевой режим. И конечно врач!»;

«Лучше без самолечения, к проверенному доктору. Поправляйтесь!» — отметили в комментариях.

Известно, что дочь Маша родилась у Леры Кудрявцевой, когда ей было 47 лет. Супруг телеведущей, хоккеист Игорь Макаров, на 16 лет моложе ее. Они женаты уже семь лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева рассказала о восстановление мамы после инсульта.

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