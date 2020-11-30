«Боец и трудяга»: Кудрявцева рассказала про восстановление мамы после инсульта

|
Анастасия Шадская
3 834

Несчастье с родительницей известной телеведущей случилось в последние дни лета в Крыму.

Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как проходит восстановление ее мамы после инсульта. Она поделилась со своими подписчиками в Instagram историей успехов пожилой женщины.

Матери Леры Кудрявцевой стало плохо во время отдыха в Крыму в конце августа. Высокое давление оказалось лишь симптомом инсульта. При госпитализации у нее отнялась левая сторона тела. Состояние было таким тяжелым, что звезда даже не могла перевезти мать на лечение в Москву, пока оно не стабилизировалось.

Судя по снимку, где мать и дочь стоят в обнимку с букетами цветов, сейчас матери Леры куда лучше.

«Мы дети, пока живы наши родители, — призналась Лера и ответила на частые вопросы о состоянии мамы. — Мама на реабилитации, трудится. Она у меня боец и трудяга».

Телезвезда призналась, что рука у мамы пока «не слушается», зато речь у женщины совсем не пострадала. Может она и ходить. Благодаря прекрасным врачам они рассчитывают на полное восстановление.

«Только будь здорова и больше ничего», — обратилась Кудрявцева к родительнице.

Instagram @leratv

Поклонники Леры присоединились к пожеланиям.

«Здоровья вашей маме»;

«Пусть ваша мама и все мамы на свете будут здоровы!»

«Мамочке долгих лет жизни», — написали они в комментариях.

Ранее Лера Кудрявцева сетовала, что в последнее время вокруг нее происходят только трагедии с друзьями и близкими. Сначала заболела мать, потом погиб в Армении близкий друг, а недавно разбился на самолете под Москвой и соведущий Александр Колтовой.

Ранее 5-tv.ru писал, как Леру Кудрявцеву осудили в соцсетях за шутки в эфире.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.86
0.41 90.46
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:15
Джо Байдену диагностировали два небольших перелома стопы
10:12
Мужчины с бородой больше других рискуют заболеть COVID-19?
9:58
Дочь Марка Захарова показала подписчикам редкое фото с матерью
9:41
В «Шереметьево» проверяют данные о сумке с радиоактивными элементами
9:29
«Скупой платит дважды»: Татьяна Васильева «подкупила» экс-невестку квартирами
9:18
Знания не в радость: в Дагестане учащихся не пускают в новые школы

Сейчас читают

«Боец и трудяга»: Кудрявцева рассказала про восстановление мамы после инсульта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
«Исчезнувший» Меньшиков впервые за долгое время вышел в свет, опираясь на трость

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми