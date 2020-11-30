«Боец и трудяга»: Кудрявцева рассказала про восстановление мамы после инсульта
Несчастье с родительницей известной телеведущей случилось в последние дни лета в Крыму.
Фото, видео: Instagram @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как проходит восстановление ее мамы после инсульта. Она поделилась со своими подписчиками в Instagram историей успехов пожилой женщины.
Матери Леры Кудрявцевой стало плохо во время отдыха в Крыму в конце августа. Высокое давление оказалось лишь симптомом инсульта. При госпитализации у нее отнялась левая сторона тела. Состояние было таким тяжелым, что звезда даже не могла перевезти мать на лечение в Москву, пока оно не стабилизировалось.
Судя по снимку, где мать и дочь стоят в обнимку с букетами цветов, сейчас матери Леры куда лучше.
«Мы дети, пока живы наши родители, — призналась Лера и ответила на частые вопросы о состоянии мамы. — Мама на реабилитации, трудится. Она у меня боец и трудяга».
Телезвезда призналась, что рука у мамы пока «не слушается», зато речь у женщины совсем не пострадала. Может она и ходить. Благодаря прекрасным врачам они рассчитывают на полное восстановление.
«Только будь здорова и больше ничего», — обратилась Кудрявцева к родительнице.
Поклонники Леры присоединились к пожеланиям.
«Здоровья вашей маме»;
«Пусть ваша мама и все мамы на свете будут здоровы!»
«Мамочке долгих лет жизни», — написали они в комментариях.
Ранее Лера Кудрявцева сетовала, что в последнее время вокруг нее происходят только трагедии с друзьями и близкими. Сначала заболела мать, потом погиб в Армении близкий друг, а недавно разбился на самолете под Москвой и соведущий Александр Колтовой.
Ранее 5-tv.ru писал, как Леру Кудрявцеву осудили в соцсетях за шутки в эфире.
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