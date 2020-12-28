Алису Фрейндлих не стали подключать к аппарату ИВЛ
Актриса, госпитализированная с COVID-19, находится на кислородной поддержке, заявили в БДТ.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится на кислородной поддержке, однако аппарат искусственной вентиляции легких не используется. Об этом представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России рассказал в интервью РИА Новости. Отмечается, что Фрейндлих получает медикаментозную поддержку, соответствующую ее возрасту и состоянию.
Актрису госпитализировали в больницу № 122 имени Соколова с коронавирусом. Сейчас она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Народная артистка СССР попала в больницу еще 25 декабря. Заболевание может протекать в тяжелой форме из-за возраста кинозвезды. 8 декабря Алисе Фрейндлих исполнилось 86 лет.
По данным 5-tv.ru, у актрисы диагностирована пневмония на фоне коронавируса, поражение легких превышает 80% и увеличивается. Врачи пока не дают никаких прогнозов, но делают все возможное, чтобы звезда советского кино скорее поправилась.
Ранее 5-tv.ru писал, что за здоровье Алисы Фрейндлих переживают ее друзья и коллеги. В частности, ее многолетний партнер по сцене Олег Басилашвили.
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