Олег Басилашвили давно знал о госпитализации Алисы Фрейндлих

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 040

Народная артистка СССР была госпитализирована в больницу № 122 имени Соколова с COVID-19.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Народный артист СССР Олег Басилашвили в интервью 5-tv.ru рассказал, что давно знал о госпитализации своей коллеги Алисы Фрейндлих. Звезда фильмов «Служебный роман», «Сталкер» и десятков других, попала в больницу № 122 имени Соколова в петербурге с COVID-19.

«Давно уже, да. Она просила меня никому ни ее телефон не давать, ничего», — заявил Олег Басилашвили.

Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря. Сейчас она находится в реанимации 122-й больницы, в сознании. Для ее лечения используется аппарат ИВЛ. По данным 5-tv.ru, у актрисы диагностирована пневмония на фоне коронавируса, поражение легких превышает 80% и увеличивается. Врачи пока не дают никаких прогнозов, делают все возможное, чтобы звезда советского кино скорее поправилась.

Другая информация о состоянии здоровья актрисы выясняется.

 
 

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