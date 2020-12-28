Спектакль окончен! Полина Гагарина официально развелась

Известная российская певица Полина Гагарина официально развелась. Мировой суд московского района Печатники расторг ее брак с фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом сообщает МК.

Певица и фотограф познакомились в 2013 году. Дмитрий снимал Полину для глянца. Между ними завязался роман, закончившийся свадьбой. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Кроме того, с ними проживал и сын Полины, 13-летний Андрей, от ее первого брака с актером Петром Кисловым. Исхаков очень любит мальчика и воспринимал, как собственного сына.

О проблемах звездной пары говорили еще в прошлом году, но лишь весной они заявили о расставании. До сих пор Гагарина и Исхаков жили врозь, но разведены не были. Ранее певица рассказывала, что решение о разводе было обоюдным, без скандалов и ссор.

«Никакой ссоры нет, никакого дележа имущества, никакого дележа, не дай бог, детей. Все мирно, спокойно. Я очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. И это самое главное», — сказала Гагарина.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Гагариной пожаловался на преследование журналистов.