Спектакль окончен! Полина Гагарина официально развелась

|
Алиса Маркова
6 071

Мировой суд московского района Печатники расторг брак певицы с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Спектакль окончен! Полина Гагарина официально развелась

Фото: Instagram @gagara1987

Известная российская певица Полина Гагарина официально развелась. Мировой суд московского района Печатники расторг ее брак с фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом сообщает МК.

Певица и фотограф познакомились в 2013 году. Дмитрий снимал Полину для глянца. Между ними завязался роман, закончившийся свадьбой. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Кроме того, с ними проживал и сын Полины, 13-летний Андрей, от ее первого брака с актером Петром Кисловым. Исхаков очень любит мальчика и воспринимал, как собственного сына.

О проблемах звездной пары говорили еще в прошлом году, но лишь весной они заявили о расставании. До сих пор Гагарина и Исхаков жили врозь, но разведены не были. Ранее певица рассказывала, что решение о разводе было обоюдным, без скандалов и ссор.

«Никакой ссоры нет, никакого дележа имущества, никакого дележа, не дай бог, детей. Все мирно, спокойно. Я очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. И это самое главное», — сказала Гагарина.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Гагариной пожаловался на преследование журналистов.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.72
0.03 90.13
0.26
Василиса Володина посоветовала встречать Новый год в костюме зебры

Последние новости

17:56
Ослепленный ревностью петербуржец всадил нож в грудь соперника
17:55
Несправедливое равноправие: Семейная драма в Башкирии вскрыла неожиданную проблему общества
17:43
«Какие красивые»: новый муж экс-солистки Reflex куда моложе предшественника
17:39
София Ротару не одобрила решение внучки о раннем замужестве
17:32
Исполнительный директор Фонда кино ушел со своего поста
17:29
Российские министры присоединились к благотворительной акции «Елка желаний»

Сейчас читают

Спектакль окончен! Полина Гагарина официально развелась
Как изменится жизнь родителей, дачников и школьников с 1 января 2021 года?
В БДТ рассказали о состоянии здоровья находящейся в реанимации Алисы Фрейндлих
Время подведения итогов: астропрогноз на неделю с 28 декабря по 3 января — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

В БДТ рассказали о состоянии здоровья находящейся в реанимации Алисы Фрейндлих
Что могло стать триггером семейной драмы в Башкирии
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака