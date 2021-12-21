Застолье ценой в жизнь: Кому запрещено есть на Новый год «селедку под шубой»

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 002

По словам Евгения Арзамасцева, любимый россиянами новогодний салат — не самое полезное лакомство.

Застолье ценой в жизнь: Кому запрещено есть на Новый год «селедку под шубой»

Фото: globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев в интервью News.ru рассказал о серьезной опасности «селедки под шубой». По словам специалиста, любимое многими россиянами новогоднее лакомство не является достаточно полезным.

Распространенное в России и странах бывшего СССР блюдо содержит в себе майонез и жирную рыбу. Эти ингредиенты, по мнению диетолога, могут спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чтобы обезопасить себя от гастрита, язвы, колита или панкреатита, врач рекомендует заправлять «селедку под шубой» нежирной сметаной и избегать чрезмерного употребления.

Евгений Арзамасцев добавил, что новогодний салат также может навредить тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сельдь содержит приличное количество соли и задерживает жидкость в организме. Развиваются отеки, вследствие которых повышается артериальное давление. Все это оказывает негативное влияние на работу сердца.

Кроме прочего, переизбыток жидкости оказывает нагрузку на почки. «Селедку под шубой» россияне с нефрологическими заболеваниями должны стараться исключить из рациона.

Врач-диетолог отметил, что самыми полезными в новогоднем салате продуктами являются вареные морковь и свекла. Они улучшают пищеварение благодаря наличию клетчатки.

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