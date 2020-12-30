Ведический астролог рассказала, чего ждать от «мудрого» 2021 года

Каждый год наполнен особенной энергией. От того, какая она, зависят все радости и неприятности, которые происходят в течение 12 месяцев. Медиум, экстрасенс, ведический астролог Анна Гехман рассказала 5-tv.ru, что по ведической нумерологии 2021 год — это энергия пятерки. А пятерка — это Меркурий или Будха на санскрите, что в переводе означает «мудрый».

Меркурий отвечает за коммуникации, образование, интеллект и за молодость. Поэтому 2021-й стоит посвятить получению новых знаний. Они принесут вам много пользы и дадут возможность в дальнейшем неплохо зарабатывать.

Также, по словам астролога, меркурий отвечает за торговлю. 2021 год принесет с собой много интересных новых проектов, позволит расширить связи. Гехман считает, что грядущие 12 месяцев будут удачными для работников СМИ и для бизнеса. Особенно, если этот бизнес будет связан с продажами, коммуникациями и образованием.

«Этот год будет наполнен общением. Дети, рожденные в 2021 году будут обладать хорошим интеллектом, а также в этом году родится очень много детей-вундеркиндов. Из минусов 2021 года, пожалуй, хочется отметить проблемы в отношениях из-за непонимания, несерьезного отношения к своим обязанностям, или невнимания. Поэтому постарайтесь как можно больше времени уделять своим половинкам. Также исполняйте свои супружеские обязанности. Это тоже может стать камнем преткновения в этом году, и обязанности по дому. А так во всем остальном год обещает быть очень позитивным», — отметила ведический астролог.

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