Владимир Путин встретит Новый год с семьей и близкими

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Анастасия Шадская
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Этой традиции президент РФ не изменяет уже много лет.

Владимир Путин встретит Новый год с семьей и близкими

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Российский президент Владимир Путин проведет новогоднюю ночь в кругу родных и близких. Как отмечает РИА Новости, это традиция, которой российский лидер следует уже много лет.

31 декабря Владимир Путин обратится с новогодней речью к жителям Российской Федерации. Первыми обращение президента смогут посмотреть жители Петропавловска-Камчатского и Анадыря — там полночь наступит уже в 15:00 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь российского лидера, Дмитрий Песков, говорил, что Путин сможет немного отдохнуть от рабочих обязанностей на праздниках. Однако даже Новый год — не повод забывать о долге перед страной. Президент всегда готов моментально вернуться к исполнению своих обязанностей в случае ЧП или глобальных мировых событий.

Уже много лет российский лидер проводит Рождество не в Москве, а в одном из регионов страны. Многие полагали, что сложная эпидемиологическая ситуация в России не даст этому случиться. Однако Песков отметил, что президент намерен совершить поездку — пока не известно, куда именно.

Глав государств и правительств разных стран с наступающим 2021 годом Владимир Путин уже поздравил.

Отмечается, что сам Песков также проведет Новый год в кругу семьи и, возможно, немного поработает.

Ранее 5-tv.ru перечислил, какие социально-значимые законы на Новый год «подарил» стране Владимир Путин.

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