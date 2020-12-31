«Бурный роман»: у 67-летней Степаненко появился молодой ухажер?
Разведенная с юмористом Евгением Петросяном телезвезда в последнее время заметно похорошела.
Фото: www.globallookpress / Maxim Burlak
Юмористка Елена Степаненко, которая в этом году развелась с Евгением Петросяном, завела новые отношения. О романе артистки с неким молодым человеком пишет издание Popcake со ссылкой на источник близкий к ней.
По данным издания, Елена Григорьевна уже больше месяца встречается с 30-летним мужчиной, который работает у нее личным помощником.
«Такое ощущение, что у них бурный роман. Между ними страсть, это видно невооруженным взглядом. Впервые Степаненко улыбалась, видно, что женщина обрела свое счастье», — рассказал собеседник, однако не назвал его имени.
Поклонники Степаненко заметили, что она смогла похудеть за последнее время и сильно похорошела. Кроме того, она запустила собственное шоу, куда приглашает звездных гостей. Видимо, громкий развод с бывшим мужем лучшим образом сказался на ее жизни.
Известно, что Евгений Ваганович в этом году женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая младше артиста на 44 года. Кроме того, у пары родился сын Ваган, и, есть вероятность, что они могут ждать второго ребенка.
Ранее 5-tv.ru писал, что Петросян рассказал, как Степаненко пыталась его удержать.
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