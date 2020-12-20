«Собирается рожать»: Соседи сообщили о новой беременности молодой жены Петросяна

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, по слухам, снова беременна. Об этом сообщает НТВ, ссылаясь на соседей тещи артиста.

«Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга (мать Татьяны Брухуновой — Прим.ред.) и поехала в Москву. Петросян ей всегда нравился. Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста», — заявили они в эфире программы «Звезды сошлись».

Несмотря на существенную разницу в возрасте в 44 года пара в этом году обзавелась первенцем — сын Ваган появился в марте этого года. При этом 31-летнюю Татьяну часто критикуют за это в соцсетях.

Информацию о том, что мать Бурухновой живет с ней и Петросяном подтверждал друг артиста — писатель Георгий Териков. При этом он рассказывад, что Татьяна стала в последнее время относится строже к мужу. Не исключал он и рождение второго ребенка у пары.

Как писал 5-tv.ru ранее, Петросян прокомментировал слухи о своей семье.