«Собирается рожать»: Соседи сообщили о новой беременности молодой жены Петросяна

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Егор Измалкин
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Несмотря на существенную разницу в возрасте в 44 года, супруги счастливы вместе на зависть поклонникам.

«Собирается рожать»: Соседи сообщили о новой беременности молодой жены Петросяна

Фото: Instagram @bruhunova

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, по слухам, снова беременна. Об этом сообщает НТВ, ссылаясь на соседей тещи артиста.

«Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга (мать Татьяны Брухуновой — Прим.ред.) и поехала в Москву. Петросян ей всегда нравился. Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста», — заявили они в эфире программы «Звезды сошлись». 

Несмотря на существенную разницу в возрасте в 44 года пара в этом году обзавелась первенцем — сын Ваган появился в марте этого года. При этом 31-летнюю Татьяну часто критикуют за это в соцсетях.

Информацию о том, что мать Бурухновой живет с ней и Петросяном подтверждал друг артиста — писатель Георгий Териков. При этом он рассказывад, что Татьяна стала в последнее время относится строже к мужу. Не исключал он и рождение второго ребенка у пары.

Как писал 5-tv.ru ранее, Петросян прокомментировал слухи о своей семье.

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