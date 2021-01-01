Сын Валерии стал отцом в новогоднюю ночь

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Игорь Рязов
Срочная новость 1 587

Певица уже раскрыла пол первенца своего сына Арсения Шульгина.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин стал отцом. Его супруга Лиана родила ребенка в новогоднюю ночь. Об этом на своей странице в Instagram сообщила ставшая бабушкой артистка.

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка», — написала Валерия.

Она добавила, что 01.01.2021 — это «прекрасная дата начала жизни». В заключение певица подчеркнула, что прошедшая новогодняя ночь была «поистине волшебной».

Instagram @valeriya

В комментариях подписчики массово поздравляют звезду с рождением внучки. К ним присоединились и звезды.

«Поздравляю», — написала Лолита;

«Поздравления! Супер!» — добавил Максим Галкин;

«Поздравляю от всего сердца», — присоединился Николай Басков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Валерии и его беременная жена Лиана переболели коронавирусом.

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