Сын Валерии стал отцом в новогоднюю ночь

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин стал отцом. Его супруга Лиана родила ребенка в новогоднюю ночь. Об этом на своей странице в Instagram сообщила ставшая бабушкой артистка.

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка», — написала Валерия.

Она добавила, что 01.01.2021 — это «прекрасная дата начала жизни». В заключение певица подчеркнула, что прошедшая новогодняя ночь была «поистине волшебной».

Instagram @valeriya

В комментариях подписчики массово поздравляют звезду с рождением внучки. К ним присоединились и звезды.

«Поздравляю», — написала Лолита;

«Поздравления! Супер!» — добавил Максим Галкин;

«Поздравляю от всего сердца», — присоединился Николай Басков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Валерии и его беременная жена Лиана переболели коронавирусом.