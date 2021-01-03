Оксана Федорова показала всю свою семью на фоне новогодней елки

Телеведущая Оксана Федорова порадовала поклонников «спортивным» новогодним фото своей семьи на фоне наряженной ели и рассказала о праздничных традициях. На снимке селебрити позирует со своим мужем Андреем Бородиным, который редко появляется в кадре, и двоими детьми: Федором и Лизой. При этом все члены семьи одеты в тренировочные костюмы.

«Наш спортивный Новый год! По традиции и этот год мы отметили в семейном кругу за городом! У нас есть свои новогодние ритуалы. Вместе с детьми наряжаем елку, уже к папиному дню рождения она готова, в последний день года идем в спортзал, потом в баню», — написала звезда на своей странице в Instagram.

Instagram @fedorovaoksana

Также Оксана Федорова рассказала, что с родными в Новый год они катаются на ледянках, готовят для всех подарки, играют в снежки, наряжают территорию дома, запекают утку, готовят торт «Наполеон» и запускают салют.

Поклонники Оксаны поздравили ее и семью с наступившим 2021-м. А некоторые поделились своими праздничными традициями.

«С Новым годом! Пусть в вашей семье царит любовь, счастье мир и покой»;



«Чудесная семья. Здоровья Вам!»



«С Новым годом Вас, Оксана, и Вашу семью! Здравия, благополучия, благоденствия и всего самого доброго в Новом году!»



«„Наполеон“ никогда не готовили. Делали пельмени, кролик, жаркое, пироги, пирожки, салаты. Торт „Прага“, ореховый, шоколадный торт-мусс тоже готовим сами», — поделились поклонники Федоровой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Федорова дала советы, как быть неотразимой в кадре.