«Знала, что она фотошопит»: растолстевшая Бузова призналась в любви к вредной еде
Певица выпустила новый клип вместе с группировкой «Ленинград».
Фото: Instagram @buzova86
Певица Ольга Бузова внезапно сильно располнела из-за любви к колбасе. Правда, случилось это только в рамках ее нового клипа «Колбаса», созданного вместе с группировкой «Ленинград».
В своем очередном музыкальном клипе Ольга предстала в образе средневековой ведьмы, которая обожает колбасу. Этому и посвящен текст и весь видеоряд. Ольга то восседает на колбасном троне, то бегает в обнимку с мясными деликатесами от молний, то появляется в окружении танцоров, обмотанных сосисками.
«Это все мы в январские праздники», — пошутила она у себя на странице в Instagram, где разместила отрывок клипа.
Фанаты Ольги хорошо приняли новое видео.
«Чумовая Оля»;
«Ты большая молодец, что пробуешь себя в разных начинаниях, и кто бы что ни говорил, ты самая лучшая»;
«Знала, что она фотошопит», — написали они ей в комментариях.
А вот на YouTube публика была не столь благосклонна к Бузовой.
«Если бы спела реальная толстая певица, это было бы лучше»;
«Начало, пока Бузова не стала петь, было очень даже многообещающим, но потом все скатилась до бреда сивой кобылы!»;
«Такое не лечится», — отметились они.
Бузова нападки хейтеров привычно проигнорировала и поблагодарила музыканта Сергея Шнурова за сотрудничество. А количество просмотров их творения, тем временем, достигло уже почти миллиона.
Пока в сети обсуждают ее новый клип, сама Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отдыхает на Мальдивах.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дава подарил Бузовой на Новый год бриллиантовый браслет за четыре миллиона рублей.
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