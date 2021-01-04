«Прима»: снимок Аллы Пугачевой без макияжа сразил подписчиков наповал

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Василий Заика
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Народная артистка СССР поздравила россиян с Новым годом.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @alla_orfey

Алла Пугачева в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимок без макияжа, который в буквальном смысле сразил ее подписчиков наповал. 71-летняя Примадонна позирует на фото с лучезарной улыбкой во время прогулки в зимнем саду. От легкого подмосковного морозца певица скрывается под пуховиком с капюшоном.

«С Новым Годом!» — коротко поздравила россиян Алла Пугачева.

Instagram @alla_orfey

«Честный лук» знаменитости привел подписчиков в восторг. Поклонники творчества Аллы Пугачевой в очередной раз не стали скупиться и осыпали кумира миллионов тысячами комплиментов.

«Принцесса всех времен!»

«Прима!»

«Вы — прекрасны! Наша лучшая певица!»

«Какая вы красивая без макияжа!»

«Вы прекрасны! Счастья вам и здоровья! Вы пример!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева с подругами станцевала под хит группы «Кино».

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