«Прима»: снимок Аллы Пугачевой без макияжа сразил подписчиков наповал
Народная артистка СССР поздравила россиян с Новым годом.
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @alla_orfey
Алла Пугачева в своем аккаунте в Instagram опубликовала снимок без макияжа, который в буквальном смысле сразил ее подписчиков наповал. 71-летняя Примадонна позирует на фото с лучезарной улыбкой во время прогулки в зимнем саду. От легкого подмосковного морозца певица скрывается под пуховиком с капюшоном.
«С Новым Годом!» — коротко поздравила россиян Алла Пугачева.
«Честный лук» знаменитости привел подписчиков в восторг. Поклонники творчества Аллы Пугачевой в очередной раз не стали скупиться и осыпали кумира миллионов тысячами комплиментов.
«Принцесса всех времен!»
«Прима!»
«Вы — прекрасны! Наша лучшая певица!»
«Какая вы красивая без макияжа!»
«Вы прекрасны! Счастья вам и здоровья! Вы пример!» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева с подругами станцевала под хит группы «Кино».
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