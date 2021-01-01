«Видели ночь»: Пугачева с подругами станцевала под хит группы «Кино»

Юморист Максим Галкин выложил в Instagram кадры с новогодней вечеринки, на которых видно, как его супруга Алла Пугачева вместе с женой модельера Валентина Юдашкина Мариной, певицей Юлией Проскуряковой и светской львицей Идой Достман отплясывают под песню «Видели ночь» группы Кино.

Сам Галкин видео никак не прокомментировал, зато подписчики пришли в полный восторг.

«Алла просто огонь в таком возрасте!»;

«Девчата зажигают. Гуляли всю ночь до утра»;

«Аллочка, вы супер, красотка и мисс вселенная!» — пишут фолловеры.

Вечеринка проходила в особняке Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь. 71-летняя Алла Борисовна была в просторном белом платье и удобной обуви на плоской подошве.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, телеведущий Малахов рассказал об обиде Пугачевой на него и Киркорова.