ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых выйдут замуж в 2022 году

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 65 597

Женщины, рожденные в определенные даты, уже могут начинать готовиться к свадьбе, считает астролог.

ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых выйдут замуж в 2022 году

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

Одним новый год  сулит удачу в учебе и бизнесе, другим он принесет здоровье. А некоторым повезет в любви. Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака выйдут замуж в 2022 году. 

Тельцы

У женщин, рожденных под знаком Тельца, 2022 год будет удачным во всех начинаниях. Им будет везти в работе и личной жизни. Девушки, уже состоящие в отношениях, почти наверняка получат предложение руки и сердца и выйдут замуж еще до наступления осени. Но и одиноким Тельцам не стоит расстраиваться — примерно в апреле их может ждать судьбоносная встреча с «тем самым». И свадьба не заставит себя долго ждать.

Близнецы

Близнецы традиционно будут окружены большим количеством друзей и знакомых. Но новый год принесет в их жизнь страсть и настоящее глубокое чувство. Так как для Близнецов очень важна крепкая семья и дети, выбирать партнера следует тщательно, отсеивая тех, кто не готов к совместной жизни. Звезды говорят, что идеальный будущий супруг уже совсем рядом.

Скорпионы

Если у девушек-Скорпионов уже есть пара, то их может ожидать летняя или осенняя свадьба. Предложение руки и сердца уже не за горами. Причем долго ждать между помолвкой и замужеством не придется — у них уже есть идеальный план церемонии в голове, останется только его воплотить. Одиноким волчицам, уверенным, что любовь не для них, 2022 год готовит сюрприз. Они встретят обаятельного и соблазнительного партнера, когда меньше всего будут этого ожидать.

Водолеи

Многим Водолеям свойственно стремление к одиночеству, потому что они очень ценят свою свободу. Но в новом году их настрой может кардинально измениться — вместо многочисленных ухажеров захочется завести семью и собственный очаг. Если на горизонте уже есть подходящий вариант, то можно смело планировать свадьбу. Лучше всего для этого подойдет лето. Даже если отношения начались не так давно.

Рыбы

Рыбы всегда точно знают, чего хотят от жизни. Они тщательно выбирают себе партнеров для отношений, чтобы те соответствовали их идеалу, и могут долго встречаться без штампа в паспорте. Но в 2022 году настанет время, когда захочется устроить свадьбу и оформить все по закону. 

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ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых выйдут замуж в 2022 году

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