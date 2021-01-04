Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом
| Нюра Незванова Общество Эксклюзив 1 028
О состоянии актера рассказала его дочь Ксения.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; Facebook @kbasilashvili; 5-tv.ru
Актер Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Петербурга, пишет MK.ru со ссылкой на источник в Большом драматическом театре Северной столице.
По телефону информацию о его госпитализации подтвердила 5-tv.ru и дочь артиста Ксения. Она сообщила, что «состояние отца нормальное и катастрофы нет».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Алисы Фрейндлих.
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