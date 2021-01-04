Актер Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Петербурга, пишет MK.ru со ссылкой на источник в Большом драматическом театре Северной столице.

По телефону информацию о его госпитализации подтвердила 5-tv.ru и дочь артиста Ксения. Она сообщила, что «состояние отца нормальное и катастрофы нет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Алисы Фрейндлих.