Госпитализированный с COVID Басилашвили находится в палате вместе с женой

Актер Олег Басилашвили, госпитализированный с коронавирусом, находится в больничной палате вместе с женой, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Большого драматического театра имени Товстоногова.

«Олег Валерианович находится в обычной палате вместе с супругой», — отметил источник в театре. Текущее состояние актера он не уточнил.

Олег Басилашвили женат вторым браком на ведущей программы «Царская ложа» на канале «Культура» Галине Мшанской. У пары две дочери. Первый брак Басилашвили с актрисой Татьяной Дорониной распался спустя восемь лет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 86-летний народный артист СССР Олег Басилашвили с коронавирусной инфекцией был направлен в одну из больниц города. По словам его дочери, «состояние отца нормальное и катастрофы нет».