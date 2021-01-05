Маленького Гарри Галкина потрясла видеозапись с выступлением молодой Аллы Пугачевой. Юморист Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram трогательным роликом, где их общий сын застыл перед экраном телевизора.

Все случилось в новогоднюю ночь, когда по телевизору показывали исполнение Примадонной песни «Мне нравится». Песня на знаменитое стихотворение Марины Цветаевой у многих вызывает сильные чувства, пишет «Экспресс газета».

«Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой», — написал Максим Галкин.

Гарри действительно не мог оторваться от телевизора, пока там показывали его мать. Чуть позже к нему присоединилась и его двойняшка Лиза.

Instagram @maxgalkinru

Фанаты звездного семейства пришли в восторг.

«Самый верный поклонник»;

«С такой любовью и нежностью смотрит»;

«Очень трогательно!»;

«Нашу маму и здесь, и там показывают», - написали они в комментариях.

Гарри и Лиза появились у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, когда Примадонне было уже 64 года. Благодаря суррогатной матери сбылась их мечта стать родителями. Маленькие наследники четы уже ходят в школу и радуют многочисленных фанатов своими талантами.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Гарри Галкин сыграл в четыре руки с Игорем Николаевым.