«Не поверят, что не репетировали»: Гарри Галкин сыграл в четыре руки с Николаевым

Наследник Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Гарри поразил гостей звездной пары и пользователей соцсетей своей игрой на рояле. Причем компанию ему составил певец Игорь Николаев. Роликом с выступлением дуэта поделился Галкин на своей странице в Instagram.

«Гарри и Игорь. Хочу поделиться с вами уникальной импровизацией! Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль и, не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли. Удивительно, как Гарик чувствует музыку», — написал юморист.

Гарри Галкин, севший за инструмент с опытным музыкантом, предложил назвать пьесу «Новогодняя ночь». И хотя во время исполнения он пару раз промахнулся мимо нот, в целом композиция звучала ладно.

«Никто не поверит, что не репетировали», — также отметила женщина, снимающая игру звездного дуэта.

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Подписчики Галкина были поражены мастерством маленького музыканта. Многие отметили, что у талантливых родителей рождаются одаренные дети.

«Хорошо, когда в доме есть музыканты, друзья музыканты — всегда могут создать атмосферу нужную»;

«Да, чувствует, и слух замечательный!»



«Невероятно!!! Браво! Мои поздравления всему семейству!» — оставили восторженные комментарии подписчики Максима.



«Кайф, шикарно! Два молодца!» — написала свой отзыв певица Ирина Салтыкова.

Примечательно, что игре на этом инструменте обучена и дочка Галкина и Пугачевой — Лиза.

Ранее 5-tv.ru писал, что в новогоднюю ночь в семейном замке звездной пары Новый год отмечало множество знаменитостей, среди которых певица Юлия Проскурякова, модельер Валентин Юдашкин и светская львица Ида Достман.