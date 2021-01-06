«Происходит деградация»: Моисеенко защитил раскритиковавшего Петросяна Лозу

Юморист Владимир Моисеенко, знакомый российскому зрителю по «Аншлагу», признался, что в некоторой степени согласен с певцом Юрием Лозой, высмеявшим Евгения Петросяна за »воровство шуток». В беседе 5-tv.ru украинец рассказал, почему артист в общем-то был прав.

По словам Моисеенко, сочинить хороший анекдот или представить забавную сценку очень непросто. Качественный юмор — штучный товар, уверяет он. Из этого следует, что участники потоковых телевизионных шоу, вроде того же Петросяна, нередко оказываются в западне: каждую неделю выдавать новые смешные шутки просто нереально.

«Это ставит и авторов, и исполнителей в зависимость невероятную, и приходится брать из того, что есть: «Я слепила из того, что было“», — сыронизировал Владимир Александрович.

Он твердо убежден: все, что ставится на поток, рано или поздно деградирует. Это можно сказать и про юмор, и про музыку, и про театр — про все виды искусства в целом. Конечно, это не исключает того факта, что и сегодня есть гениальные актеры, юмористы. Но в целом тенденция печальна.

«Нет ничего удивительного в том, что происходит деградация потоковой истории. В любом случае шелуха отсеется», — констатировал Моисеенко.

Говоря конкретно о Юрие Лозе, Владимир Александрович отметил, что некогда и певец пробовал себя в юмористическом жанре. Так, в 2009 году он написал для Моисеенко и его напарника по «Аншлагу» Владимира Данильца миниатюру в честь победы норвежца Александра Рыбака на «Евровидении». По словам собеседника 5-tv.ru, тот номер был воспринят зрителем на «ура!».

Вполне возможно, из Лозы и получился бы хороший юморист, вот только интерес к написанию сценок у него быстро иссяк, заметил Владимир Александрович в разговоре.

«К сожалению, потом он больше ничего не прислал. Я так понял, это была такая проба пера. Я не могу оценивать его (Юрия Лозу — Прим.ред.) как автора юмористических [произведений]. Автора вообще оценивают по ряду произведений, но это было очень удачный опыт», — заключил Моисеенко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Винокур отреагировал на острую критику Юрия Лозы в адрес Евгения Петросяна.