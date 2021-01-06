«Я не буду спорить»: Винокур отреагировал на критику Лозы в адрес Петросяна

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 4 010

Певец заявил, что современные комедианты умеют только «шутить с листа», и высмеял Евгения Петросяна.

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

Певец Юрий Лоза жестко раскритиковал всех российских юмористов и их передачи на телевидении. Он высмеял даже знаменитого Евгения Петросяна и придумал для его творчества новое слово — «смехояма».

Коллега Петросяна по цеху, 72-летний юморист Владимир Винокур, рассказал 5-tv.ru, что он думает о сложившейся ситуации.

«Я не участвую в полемике по этому поводу. Я занимаюсь этой работой независимо от пандемии. Я верю, что все кончится, а я артист, который прожил целую жизнь в этом жанре, — заявил Винокур. — Чего я буду спорить с Лозой. Пусть спорят его коллеги про его творчество. Я не буду спорить».

Исполнитель хита 80-х «Плот» Юрий Лоза частенько критикует других отечественных знаменитостей. Многие отвечают ему тем же, что приводит к ожесточенным спорам и бурным дискуссиям в сети.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лоза ответил Прохору Шаляпину на слова о том, что «его „Плот“ уплыл».

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