«Я не буду спорить»: Винокур отреагировал на критику Лозы в адрес Петросяна

Певец Юрий Лоза жестко раскритиковал всех российских юмористов и их передачи на телевидении. Он высмеял даже знаменитого Евгения Петросяна и придумал для его творчества новое слово — «смехояма».

Коллега Петросяна по цеху, 72-летний юморист Владимир Винокур, рассказал 5-tv.ru, что он думает о сложившейся ситуации.

«Я не участвую в полемике по этому поводу. Я занимаюсь этой работой независимо от пандемии. Я верю, что все кончится, а я артист, который прожил целую жизнь в этом жанре, — заявил Винокур. — Чего я буду спорить с Лозой. Пусть спорят его коллеги про его творчество. Я не буду спорить».

Исполнитель хита 80-х «Плот» Юрий Лоза частенько критикует других отечественных знаменитостей. Многие отвечают ему тем же, что приводит к ожесточенным спорам и бурным дискуссиям в сети.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лоза ответил Прохору Шаляпину на слова о том, что «его „Плот“ уплыл».