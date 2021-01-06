«Смехояма»: Юрий Лоза разнес в пух и прах выступление Евгения Петросяна
Известный юморист подвергся критике со стороны певца за привычку читать с листа на выступлениях.
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
Певец Юрий Лоза раскритиковал современные юмористические передачи на телевидении, а особенно — шоу Евгения Петросяна. Исполнитель «Плота» даже сочинил для шоумена новый термин.
«Словечко новое придумал — смехояма. Оно обозначает потуги юмористов, которым надо отрабатывать свои денежки и острить на вдоль и поперек перепаханные темы», — саркастически написал Лоза на своих страницах в Facebook и ВКонтакте.
Музыкант «пожалел» выступающих и причастных к созданию комедийных передач, потому что найти что-то свое в теме новогодних праздников довольно сложно.
«Уже в исполнении Аркадия Райкина эти хохмы попахивали похождениями поручика Ржевского, а сегодня и подавно, — указал Лоза. — Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета».
Многие подписчики Лозы согласились с его позицией.
«Юмор и сатира остались в прошлом — сейчас только пошлость в стиле стендап»;
«Кто защитит российскую публику от пошлости, безвкусицы и похабства?»;
«Эдуардович, перестаньте смотреть телевизор!»;
«Здорово сказал!» — написали они ему в комментариях.
Евгения Петросяна частенько обвиняют в сети в том, что его шутки и стиль передачи «Смехопанорама» несколько устарели. Несмотря на это, в обычное от пандемии время он собирает полные залы фанатов на гастролях по России.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Петросяна рассказала о заказных хейтерских комментариях в свой адрес.
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