«Смехояма»: Юрий Лоза разнес в пух и прах выступление Евгения Петросяна

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Анастасия Шадская
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Известный юморист подвергся критике со стороны певца за привычку читать с листа на выступлениях.

«Смехояма»: Юрий Лоза разнес в пух и прах выступление Евгения Петросяна

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Певец Юрий Лоза раскритиковал современные юмористические передачи на телевидении, а особенно — шоу Евгения Петросяна. Исполнитель «Плота» даже сочинил для шоумена новый термин.

«Словечко новое придумал — смехояма. Оно обозначает потуги юмористов, которым надо отрабатывать свои денежки и острить на вдоль и поперек перепаханные темы», — саркастически написал Лоза на своих страницах в Facebook и ВКонтакте.

Музыкант «пожалел» выступающих и причастных к созданию комедийных передач, потому что найти что-то свое в теме новогодних праздников довольно сложно.

«Уже в исполнении Аркадия Райкина эти хохмы попахивали похождениями поручика Ржевского, а сегодня и подавно, — указал Лоза. — Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета».

Fscebook / Юрий Лоза

Многие подписчики Лозы согласились с его позицией.

«Юмор и сатира остались в прошлом — сейчас только пошлость в стиле стендап»;

«Кто защитит российскую публику от пошлости, безвкусицы и похабства?»;

«Эдуардович, перестаньте смотреть телевизор!»;

«Здорово сказал!» — написали они ему в комментариях.

Евгения Петросяна частенько обвиняют в сети в том, что его шутки и стиль передачи «Смехопанорама» несколько устарели. Несмотря на это, в обычное от пандемии время он собирает полные залы фанатов на гастролях по России.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Петросяна рассказала о заказных хейтерских комментариях в свой адрес.

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