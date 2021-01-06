«Не по-человечески»: Шульгина объяснила, почему Валерии не было на выписке

Арсений и Лиана Шульгины стали родителями в первый день Нового года. «Самый лучший подарок к празднику!» — восклицали продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия. Однако в отличие от родственников невестки даже не приехали на выписку первой и единственной внучки из роддома.

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Просмотрев фотоотчет с праздника, фолловеры обратились к Лиане с вопросом: по какой причине звезды шоу-бизнеса проигнорировали такое событие в их жизни.

«Почему нет родителей Арсения?»

«Не по-человечески как-то…»

«На фотографиях везде только ваша семья, Лиана», — недоумевали юзеры.

«Они не в Москве, уже скоро встретимся в домашней обстановке. Но мы на связи 24/7!» — тут же отреагировала невестка Валерии.

Между тем поклонники заметили, что новоиспеченная мамочка не очень беспокоится о своем здоровье. Пользователи сети упрекали ее в том, что «слишком легко одета» в разгар зимы. На фото с выписки Лиана позировала в тоненьких колготках, коротеньких ботинках и легком платьице. Впрочем, по выходу на улицу невестка Валерии накинула на плечи шубку.

«После родов тело женщины очень хрупкое, берегите себя!» — писала Шульгиной поклонница.

«На самом деле согласна. Сейчас очень тепло одеваюсь. Спасибо!» — поблагодарила сопереживающую Лиана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодые Арсений и Лиана Шульгины были безмерно счастливы, узнав о скором пополнении в семье. Влюбленные решили назвать дочку в честь себя — сложили имена и получилась «Селин». Правда, не все одобрили эту затею. Некоторые сочли креатив молодоженов чрезмерным и объяснили, почему такое имя внучке Валерии не подходит.