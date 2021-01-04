«Турецкое?» — необычное имя внучки Валерии вызвало бурные споры в сети
Арсений и Лиана Шульгины стали родителями в первый день Нового 2021 года.
Фото: Instagram @lianashulginaa
В первый день 2021 года у певицы Валерии родилась первая внучка. Родители девочки — младший сын певицы Арсений и его супруга Лиана — назвали малышку Селин. Необычное имя получилось из сложения их собственных имен, но вызвало недоумение в сети.
Споры по поводу имени Селин Шульгиной можно увидеть в комментариях в Instagram у Лианы, Арсения, Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина.
Многие фолловеры выразили недовольство именем малышки.
«Язык сломать можно! Селин, млин, Дион!»;
«Селин Арсеньевна»;
«Имя — Селин, очень популярно также в Турции…»;
«Так в Турции отчества нет», — написали они.
«Имя только непонятное какое-то… лучше уж тогда Селена»;
«АрЛин!»;
«Какое имя они дают своей дочери, как кличку для собачки».
Новоиспеченная бабушка Валерия тоже получила свою порцию комментариев от фолловеров.
«Я подумала, что это фамилия сЕлин»;
«Лучше назвали Алла (Арсений — Лиана) и в честь бабушки заодно».
Продюсер Иосиф Пригожин не раз заявлял, что дочь его пасынка Арсения будет ему внучкой. Так что и ему достались сообщения от недовольных именем малышки.
«Имя красивое выбрали. Турецкое?»;
«Довольно часто слышится в турецких сериалах»;
«В честь Сергея Селина!»
Дочка Шульгиных должна была появиться на свет в конце декабря. Однако малышка повременила и родилась аккурат 1 января 2021 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что невестка Валерии рассказала о проблемах во время беременности.
Читайте также
86%
0.22 90.79
0.11
Нашли ошибку?