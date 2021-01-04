«Турецкое?» — необычное имя внучки Валерии вызвало бурные споры в сети

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Анастасия Шадская
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Арсений и Лиана Шульгины стали родителями в первый день Нового 2021 года.

«Турецкое?» — необычное имя внучки Валерии вызвало бурные споры в сети

Фото: Instagram @lianashulginaa

В первый день 2021 года у певицы Валерии родилась первая внучка. Родители девочки —  младший сын певицы Арсений и его супруга Лиана — назвали малышку Селин. Необычное имя получилось из сложения их собственных имен, но вызвало недоумение в сети.

Споры по поводу имени Селин Шульгиной можно увидеть в комментариях в Instagram у Лианы, Арсения, Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина.

Instagram @lianashulginaa, @valeriya, @prigozhin_iosif, @arseniy_shulgin

Многие фолловеры выразили недовольство именем малышки.

«Язык сломать можно! Селин, млин, Дион!»;

«Селин Арсеньевна»;

«Имя — Селин, очень популярно также в Турции…»;

«Так в Турции отчества нет», — написали они.

«Имя только непонятное какое-то… лучше уж тогда Селена»;

«АрЛин!»;

«Какое имя они дают своей дочери, как кличку для собачки».

Новоиспеченная бабушка Валерия тоже получила свою порцию комментариев от фолловеров.

«Я подумала, что это фамилия сЕлин»;

«Лучше назвали Алла (Арсений — Лиана) и в честь бабушки заодно».

Продюсер Иосиф Пригожин не раз заявлял, что дочь его пасынка Арсения будет ему внучкой. Так что и ему достались сообщения от недовольных именем малышки.

«Имя красивое выбрали. Турецкое?»;

«Довольно часто слышится в турецких сериалах»;

«В честь Сергея Селина

Дочка Шульгиных должна была появиться на свет в конце декабря. Однако малышка повременила и родилась аккурат 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что невестка Валерии рассказала о проблемах во время беременности.

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