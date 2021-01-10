Наташа Королева неоднозначно оценила новую девушку сына

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Виктория Андреева
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Избранница Архипа Глушко — раскованная девушка с сильным характером.

Наташа Королева неоднозначно оценила новую девушку сына

Фото: Instagram @koroleva__star

На протяжении нескольких лет сын Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко встречался с экс-участницей реалити-шоу «Дом-2», моделью Марией Слугиной. Как вдруг в жизни Архипа появилась она — 20-летняя блондинка по имени Мелисса.

Совместные фото в Instagram молодые люди начали выкладывать летом 2020 года. Вполне вероятно, тогда и закрутился их роман. О девушке Глушко известно немного: она обожает танцы на пилоне, довольно раскованная — публикует мегапикантные снимки в Instagram — и со сложным характером.

«Разгон от милой зайки до стервы — 1,5 секунды», — открыто заявляет Мелисса.

В декабре прошлого года влюбленные выложили фото, где позируют с кольцами на безымянных пальцах. Тут же по сети распространились слухи о тайной свадьбе наследника Королевой, пишет »Дни.ру». Но ни мама Архипа, ни папа до настоящего времени не комментировали эти отношения.

Выйти на откровенный разговор с фолловерами известная певица решилась лишь несколько часов назад.

«Как вам выбор сына? Одобряете или нет?» — поинтересовался кто-то из подписчиков Наташи Королевой.

«Я не вмешиваюсь!!! А девочка миленькая!!!» — ответила звезда, подвесив интригу.

Instagram @koroleva__star

Как напоминает ФАН, первый выбор Архипа Наташа не одобрила. Артистка утверждала, что ее сыну еще рано думать о девушках и влюбленности. Королева настаивала: у наследника еще будет масса женщин, пока он найдет ту самую. Так это или нет — покажет время.

Instagram @koroleva__star

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева в Африке согласилась еще раз выйти замуж за Сергея Глушко.

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