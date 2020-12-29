Наташа Королева в Африке согласилась снова выйти замуж

Наташа Королева, сбежавшая от навалившихся на нее в уходящем году проблем на африканский остров Занзибар в Танзании, согласилась снова выйти замуж. Об этом сообщили создатели «выживалити»-шоу «Племя», в котором принимает участие певица.

Пресс-служба телеканала «Пятница»

Среди аборигенов и дикой природы Королева хотела «обнулиться и перезагрузиться» после нашумевшей истории с исчезновением драгоценностей и публичным признанием в измене ее мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан. Однако покой исполнительницы хита «Маленькая страна» длился всего несколько дней — следом за артисткой на остров прилетел супруг с твердым намерением заново доказать свою любовь.

Пресс-служба телеканала «Пятница»

За время пребывания в Африке пережившая кризис пара отыскала священное для местных жителей дерево любви на необитаемом острове, чуть не погибнув при этом от голода и обезвоживания. Несколько раз они ругались и мирились и, наконец, после 20 лет совместной жизни, Тарзан снова сделал предложение Королевой. Помолвочное кольцо с редким камнем танзанитом обошлось жениху в девять тысяч долларов.

Впрочем, дорогой подарок не растопил сердце 47-летней красавицы в одно мгновение. Прежде чем дать ответ, Наташа наведалась к вождю племени за советом. Но мудрый человек дал свое благословение на повторный брак.

Пресс-служба телеканала «Пятница»

«Я уже не думала и не гадала, что это может со мной произойти. Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре, в племени. Ну не удивительно ли?» — прокомментировала счастливое событие Наташа Королева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Наташа Королева была не рада появлению Тарзана в племени на острове Занзибар, и каким образом известный стриптизер умудрился вновь провиниться перед супругой.