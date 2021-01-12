Ученые выяснили, что оральный секс провоцирует появления рака

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Виктория Андреева
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Оториноларингологи предупреждают: перед близостью поинтересуйтесь здоровьем партнера. Это может сохранить вам жизнь.

Ученые выяснили, что оральный секс провоцирует появления рака

Фото: Depositphotos / billiondigital

Частая практика орального секса чревата негативными побочными эффектами. В частности, развитием рака ротоглотки, отмечают американские ученые из Университета Джонса Хопкинса. Результаты проведенного отоларингологами исследования были опубликованы в журнале Cancer.

Оториноларингологи отмечают: в оральном удовлетворении партнера нет ничего плохого, если он абсолютно здоров. Однако нередко люди даже не подозревают о скрытых инфекциях. Например, о том самом опасном вирусе папилломы человека (ВПЧ), провоцирующем онкологию.

Опросив 163 пациентов с подтвержденными ВПЧ и раком, а также 345 здоровых людей, американские врачи установили, что риск развития опухоли увеличивается в 4,3 раза, если человек занимался оральным сексом с десятью и более половыми партнерами. Кроме этого выяснилось, что усугубляла положение «сигаретная» зависимость.

Среди пациентов с неутешительными диагнозами больше оказалось тех, кто практиковал оральное удовлетворение с самого юношества.

«Количество партнеров остается сильным фактором риска появления ВПЧ, и, следовательно, развития онкологии; как бы то ни было, время и интенсивность орального секса также являются новыми независимыми факторами риска. Это объясняет, почему у некоторых пациентов риск развития рака повышается в разы», — констатировали ученые.

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