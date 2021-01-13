«Весил 34 килограмма»: подростка-инвалида довели до истощения в доме-интернате

Подростка-инвалида довели до истощения в Ояшинском доме-интернате в Новосибирской области. Жительница Тогучинского района обвиняет сотрудников спецучреждения в издевательствах над 17-летним сыном. Местные паблики в социальных сетях пестрят постами, что парня с ограниченными физическими возможностями привязывали к кровати, избивали и не давали еду.

Мать семерых детей в беседе с журналистами 5-tv.ru рассказала, что отдать в интернат сына с перинатальным поражением центральной нервной системы ей пришлось под давлением односельчан. Соседи женщины писали заявления в органы опеки с просьбой изолировать подростка.

«Я его отдала 25 декабря 2019 года, увезла в интернат, потому что жители села писали заявления на ребенка, что ребенку скоро 18 лет и он начнет „насиловать всю деревню“. Они меня вынудили отдать его. Психиатр говорила, что ребенок больной, ему требуется лекарства, лечение. Раз люди пишут, значит его нужно изъять. Он должен находиться в таком помещении, где такие дети», — сказала мать подростка.

«Повышенное внимание» к семье началось после того, как скончался ее глава. Жители села начали следить за каждым шагом многодетной вдовы и по каждому поводу писать на нее заявления в органы опеки.

Находясь в непростой психологической ситуации, жительница Тогучинского района Новосибирской области все-таки решила отдать сына-инвалида в дом-интернат до наступления его совершеннолетия. Первое время женщина не могла навещать подростка, так как не с кем было оставить остальных детей. В дальнейшем в учреждении ввели карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

«В марте я позвонила в интернат и спросила, можно ли приехать. Они сказали: нет, у нас карантин. Мы ни вас не впустим, ни его не выпустим. Если только передачку. И так в течение года они говорили: карантин ездить не надо, ребенок кушает хорошо, играет», — говорит многодетная мать.

Когда женщина в конце 2020 года приехала забирать сына, она ужаснулась. Парень изменился до неузнаваемости из-за полной истощенности. Вес подростка составлял всего 34 килограмма. Врачи скорой помощи диагностировали у инвалида анорексию и обнаружили следы побоев, ссадины и ушибы.

Бабушка юноши отмечает, что до пребывания в доме-интернате ее внук не испытывал имеющихся сейчас проблем со здоровьем.

«Нормально он себя вел, пухленький был, 70 килограммов вес. Он все понимал, а сделали овоща. Он боится воды, боится всего, орет. Сам не ест, мы его кормили. А к кискиной чашке подполз и начал корм кошачий… Мы его еле оттащили. По-видимому, он там подбирал все как собачонка. Сейчас чуть поправился, кушает хорошо. То ли организм так истощен, он трясется за едой. До интерната был человеком, сейчас — овощ, скелет, как из концлагеря», — говорит пенсионерка.

Следственный комитет по Новосибирской области по факту произошедшего инициировал проверку. По словам старшего помощника руководителя ведомства Анастасии Кулешовой, по ее результатам будут принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде экс-боксер издевался над пятилетним сыном.