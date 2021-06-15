ТОП-5 знаков зодиака, которые ни за что не признаются в любви

Некоторым людям порой крайне сложно рассказать о своей любви. Они будут ждать первого шага от возлюбленного или и вовсе оставаться в дружеских отношениях. Портал Femmie.ru публикует топ-5 знаков зодиака, представители которых, по мнению астрологов, боятся произнести «Я люблю тебя».

Овны

Они, как правило, слишком заняты важными делами, чтобы думать о всяких пустяках. Карьера, друзья и редкие романтические свидания − ни о какой глубокой любви речи не идет. Она попросту не вписывается в график. И даже если Овен почувствует зарождающиеся чувства к кому-либо, он будет до конца обманывать себя, произнося: «Мы просто друзья».

Близнецы

Представители этого знака постоянно избегают ответственности. Признание в любви для них − это потеря независимости. После раскрытия всех карт им придется хранить верность одному человеку, а сделать это для них отнюдь не просто, ведь Близнецы любят флирт и новые встречи. Находясь в постоянных отношениях, они затихают, когда вторая половинка признается им в чувствах. В ответ они отмолчатся или превратят все в шутку.

Девы

Они упорно заглушают голос сердца, постоянно подвергая все жесткому анализу и делая выбор в пользу логики и фактов. Поэтому представители этого знака относятся к фразе «Я люблю тебя» настолько серьезно, что стараются никогда не произносить ее вовсе. Даже когда их разум затмевают эмоции, они пытаются учесть совпадение характеров и приоритетов, социальное положение, и круг друзей. Только тогда от них можно будет услышать заветные слова.

Стрельцы

Любовь для Стрельцов − это слишком серьезное дело. Их все время тянет к чему-то новому, непостоянному. По этой причине представители этого знака зодиака выбирают несерьезные отношения. Стоит сказать кому-то «Я тебя люблю» и он сразу почувствует себя скучным домоседом. Если чувства накроют самого Стрельца, то нечаянно влюбившийся попытается убежать от них, в прямом смысле, отправившись в путешествие за приключениями.

Козероги

Они не бросают красивых фраз на ветер, мыслят очень рационально. Козероги должны полностью доверять человеку, чтобы проникнуться к нему искренней симпатией. Представитель этого знака зодиака будет до последнего наблюдать за второй половинкой, постоянно испытывать ее и только потом решит, стоит ли ему влюбиться. В отношениях с ними необходимо запастись большим терпением. Козероги на самом деле умеют приказывать своему сердцу и ни за что не раскроют пожар в своей душе.

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