Лифт с женщинами и ребенком сорвался вниз в Красноярске — видео

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Алина Потёмкина
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Кабину начало трясти, когда пассажиры поднимались на нужный этаж.

Фото, видео: depositphotos / Deklofenak; Instagram @preobrazhensky14

Будничная поездка в лифте чуть не обернулась трагедией для жителей одного из домов на улице Петра Подзолкова в Красноярске. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения, сообщается в Instagram жилого комплекса «Преображенский».

Три женщины с ребенком вошли в кабину, чтобы подняться на нужный этаж. Однако во время поездки механизм дал сбой, и лифт начало трясти. Кабина сорвалась, а пассажиры стали нервно искать нужную кнопку на панели, чтобы связаться с диспетчером.

От гибели их спасли уловители, которые затормозили движение кабины и остановили вышедшую из-под контроля технику. Как только двери распахнулись, перепуганные люди спешно покинули опасное устройство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Челябинске рухнул лифт, в котором были женщины с детьми.

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