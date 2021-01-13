Будничная поездка в лифте чуть не обернулась трагедией для жителей одного из домов на улице Петра Подзолкова в Красноярске. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения, сообщается в Instagram жилого комплекса «Преображенский».

Три женщины с ребенком вошли в кабину, чтобы подняться на нужный этаж. Однако во время поездки механизм дал сбой, и лифт начало трясти. Кабина сорвалась, а пассажиры стали нервно искать нужную кнопку на панели, чтобы связаться с диспетчером.

От гибели их спасли уловители, которые затормозили движение кабины и остановили вышедшую из-под контроля технику. Как только двери распахнулись, перепуганные люди спешно покинули опасное устройство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Челябинске рухнул лифт, в котором были женщины с детьми.