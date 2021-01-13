Обвиняемая в мошенничестве Дрожжина подала в суд на дочь Баталова

Скандал о мошенничестве с наследством Алексея Баталова получил неожиданный поворот. Актриса Наталья Дрожжина, против которой возбуждено уголовное дело, подала иск к дочери артиста, Марии. О регистрации заявления сообщается на официальном сайте Замоскворецкого районного суда.

Как отмечает сайт MK.RU, женщина хочет расторгнуть договоры пожизненной ренты и вернуть семье актера три объекта недвижимости. Однако все имущество арестовано, и следствие пока не идет навстречу фигурантке громкого уголовного дела.

Согласно договорам, Дрожжина обязалась нести расходы на содержание вдовы Баталова, однако с октября 2020 года она не может исполнять свои обязательства из-за ареста имущества. Поэтому актриса предлагает расторгнуть договор.

«Мной 5 ноября 2020 года в адрес ответчицы были направлены предложения расторгнуть заключенные договоры пожизненного содержания с иждивением, однако данные предложения оставлены без ответа. 1 декабря 2020 года я повторно направила в адрес ответчицы предложения, они приняты не были», — поясняет в иске Дрожжина.

По мнению адвоката Баталовых Юлии Антоновой, в этом деле есть важный нюанс. Решить вопрос возврата имущества можно, признав договор недействительным, так как, по ее словам, при его заключении были допущены нарушения. Этот вариант был бы более предпочтительным для пострадавшей стороны, так как он предусматривает компенсацию ущерба. Если же договор расторгнуть, как предлагает Дрожжина, семья Баталова не получит ничего, кроме объектов недвижимости, которые и так ей принадлежали.

26 октября следователи задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. По версии следствия, в результате действий Дрожжиной и Цивина родственники народного артиста СССР Алексея Баталова, умершего в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и крупной суммы. Со счетов семьи были списаны деньги, пропали ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой, лично подаренные актеру. Цена этих писем превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Дрожжина уверяет, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Баталов, а также его вдова Гитана Леонтенко. Та же, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова и тяжелобольная дочь Баталова слегли с коронавирусом.