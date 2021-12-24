Тотальное невезение: ТОП-3 знаков зодиака, которые могут потерять все в 2022-м

2021 год был крайне непростым. Казалось, с приходом нового, 2022-го, все должно наладиться. Но и тут есть некоторые нюансы.

Астрологи советуют не расслабляться и держать все под контролем во избежание неприятных сюрпризов. Ну а некоторым знакам зодиака еще и морально подготовиться к возможным потерям.

Стрелец

Представителям этого знака в год Тигра будет особо тяжело. Для Стрельцов это период фатальных событий. Чем больше будет развиваться человек, тем больше фобий, страхов и пороков выйдет наружу. Чтобы преодолеть кризис, важно прислушиваться к окружающим. Большую помощь окажут любовные партнеры. Чтобы к середине года не остаться без денег, лучше их не транжирить. Проблемы могут быть и в быту, и на работе — соблюдайте осторожность во всем.

Скорпион

Навалившиеся проблемы могут довести Скорпионов до нервных срывов или депрессии. Чтобы этого не случилось, нужно научиться быть терпимее к окружению и порой жертвовать своими желаниями в угоду чем-то действительно полезному. Велик риск развода или расставания с близким человеком в 2022 году. Избежать этого можно, если проявить мудрость.

Лев

Львов в 2022 году ожидают большая нагрузка, и конфликты, и ссоры, отмечают астрологи. Львам придется смириться с тем, что в этом году больших денег не видать. Каждую копеечку придется зарабатывать честным и упорным трудом. Воспримите этот период как работу «на имя». Год закончится, а заслуги останутся.