Умер звезда сериала «Участок» Александр Воробьев
Московскому зрителю он известен по ролям в популярных спектаклях театра Олега Табакова.
Фото: kino-teatr.ru
Умер звезда сериала «Участок» Александр Воробьев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова, в котором он служил долгие годы и был занят во многих популярных постановках — «Матросская тишина», «Страсти по Бумбарашу», «Псих», «Признания авантюриста Феликса Круля», «Два ангела, четыре человека», «Рассказ о счастливой Москве» и «Лицедей».
«Это не COVID», — подчеркнули в театре, добавив, что заслуженного артиста России не стало после продолжительной болезни.
Александру Воробьеву было 58 лет. В известную в Москве «Табакерку» он пришел еще в 1989 году после того, как его сразил спектакль «Полоумный Журден». На его счету более 50 картин. Наиболее заметные из них — «Участок», «лето волков», «Каменская — 2», «Исчезнувшие», «Громовы. Дом надежды», «Содержанки», «Адмирал» и многих других.
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