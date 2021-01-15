Умер звезда сериала «Участок» Александр Воробьев

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Светлана Шевченко
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Московскому зрителю он известен по ролям в популярных спектаклях театра Олега Табакова.

Умер звезда сериала «Участок» Александр Воробьев

Фото: kino-teatr.ru

Умер звезда сериала «Участок» Александр Воробьев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского театра Олега Табакова, в котором он служил долгие годы и был занят во многих популярных постановках — «Матросская тишина», «Страсти по Бумбарашу», «Псих», «Признания авантюриста Феликса Круля», «Два ангела, четыре человека», «Рассказ о счастливой Москве» и «Лицедей».

«Это не COVID», — подчеркнули в театре, добавив, что заслуженного артиста России не стало после продолжительной болезни.

Александру Воробьеву было 58 лет. В известную в Москве «Табакерку» он пришел еще в 1989 году после того, как его сразил спектакль «Полоумный Журден». На его счету более 50 картин. Наиболее заметные из них — «Участок», «лето волков», «Каменская — 2», «Исчезнувшие», «Громовы. Дом надежды», «Содержанки», «Адмирал» и многих других.

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