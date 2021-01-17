В США раскрыли планы по возможному нападению на Россию и Китай

Издание The Drive раскрыло планы американских военных по возможному нападению на Россию и Китай. Отмечается, что нанесения более «глубокого» удара по целям потенциального противника подразделения намерены использовать истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, секретный малозаметный дрон RQ-170 Sentinel, а также истребитель F-15E Strike Eagle с системой пассивного/активного предупреждения и боевой устойчивости EPAWSS.

По словам майора 53-го крыла ВВС США Теодора Эллиса, соответствующие маневры уже проводились в августе и ноябре 2020 года.

«Система все еще находится в стадии развития, но она достаточно эффективна. Экипажи, которые летали на F-15E с ее использованием, были действительно впечатлены тем, как она работает. Они использовали некоторые из функций для геолокации и смоделировали с ее помощью несколько электронных атак. Это отличный пример тестирования разработки новых тактик для создания высокой угрозы в интернете», — цитирует Теодора Эллиса News.ru.

Журналисты издания добавили, что целью учений американских ВВС является дальнейшее удержания лидирующих позиций Соединенных Штатов в воздушном пространстве. Тем более, когда речь идет о соперничестве с двумя крупнейшими мировыми державами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали доминирующие в Черном море российские корабли.