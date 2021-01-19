Холерик и флегматик? Психолог назвал несовместимые пары по типу темперамента

В зависимости от того, к какому типу темперамента относится человек, выстраивается его отношение к миру и окружающим, а также проявляются его реакции на события и обстоятельства. Людям с полярными различиями в темпераменте может быть тяжело ужиться или сотрудничать вместе. Психолог Станислава Зарудная рассказала 5-tv.ru, как избежать этого.

Эксперт предостерегла от путаницы понятий темперамента и характера.

«Темперамент — это основа личности, основа характера человека. И внутри темперамента лежат его особенности нервной системы, которые обусловливают определенные способы реагирования человека», — поясняет специалист.

Так, вспыльчивость человека — это именно проявление темперамента и возбуждения его нервной системы.

«Характер же — это те свойства личности, которые сформированы обществом, социальным окружением, воспитанием. Характер — это то, что может сглаживать острые углы нашего темперамента, это то, что можно совершенствовать данное нам природой», — пояснила Зарудная.

Существует четыре типа темперамента: флегматик, сангвиник, холерик меланхолик. При этом чистых темпераментов не бывает — это комбинация в разных долях с преобладанием одного из них.

К основным чертам сангвиника будет относиться общительность, инициативность, эмоциональная устойчивость, главные черты холерика — импульсивность, активность, агрессия. Флегматик — пассивный, размеренный, эмоционально устойчивый, меланхолик — тревожный, пассивный раздражительный.

Активному холерику, отмечает психолог, будет сложно с пассивным размеренным флегматиком. Противоположностям может быть сложно, так как в начале отношений каждый находится на пике активности, но позже каждый выходит на привычный способ взаимодействия с окружающими.

Меланхолик и сангвиник, флегматик и холерик — пары кардинально несопоставимые, в их общении будут возникать трудности. Таким парам, как меланхолик и холерик, будет тяжело не только из-за разности уровня активности, но и по причине импульсивности обоих.

«Сложности на уровне темперамента могут быть компенсированы работой над своим характером, переоценкой поведения способом реагирования, правильным взаимодействием с окружающими — пониманием особенностей партнера и поиском совместных решений», — заключила психолог.

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