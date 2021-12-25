Что о характере человека говорит длина пальцев руки

Оказывается, руки могут рассказать о человеке много интересного. Например, исследования показали, что длина безымянного пальца зависит от мужского гормона тестостерона, который оказывает непосредственное влияние на формирование личности. Как же по длине пальцев узнать черты характера человека?

Безымянный палец на левой руке длиннее указательного

Такие люди часто привлекательны, обаятельны и харизматичны, с развитыми навыками общения. Они знают, как привлечь к себе внимание и не боятся рисковать. Если же что-то идет не по плану, они не падают духом и находят альтернативные варианты.

Поэтому люди с такими пальцами обычно преуспевают во всех начинаниях. При том, что всегда ставят перед собой амбициозные цели. Можно даже посчитать таких людей чересчур агрессивными, и виноват в этом повышенный уровень тестостерона.

Указательный палец на левой руке длиннее безымянного

Люди с такими пальцами очень уверены в себе и самодостаточны. Это прирожденные лидеры, которые легко справляются с руководством. В то же время они спокойны, уравновешенны, н ничто не может вывести их из себя, пишет Wday.

В личных делах они редко делают первый шаг, но если уж это случилось, они доводят начатое до конца. Также этих людей отличает аналитический ум, и они всегда обдумывают возможные последствия перед тем, как принять решение.

Указательный и безымянный палец на левой руке одинаковой длины

Такие люди уравновешенны, практичны, спокойны и заботливы. У них очень чувствительная натура, они стараются избегать конфликтов и не рисковать. Неопределенность заставляет их чувствовать себя неуютно.

Это прекрасные друзья, всегда готовые помочь. Они верны и преданны коллегам, друзьям и знакомым, а в отношениях на них можно смело положиться. Также они оптимисты и видят хорошее в любой ситуации.

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