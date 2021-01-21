Кошатники —бунтари: что домашний питомец может сказать о характере его хозяина?

Говорят, все домашние животные похожи на своих хозяев. Отчасти с этим мнением согласна психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова. Каждый выбирает питомца под стать своему темпераменту, в соответствии с уровнем занятости и возможностью полноценно ухаживать за братом меньшим. Поэтому предпочтения в этом плане могут многое рассказать о человеке.

Собаки

«Собаководы. Такие люди любят находиться в обществе, они любят быть окруженными вниманием. В большинстве своем это экстраверты. Исследования показывают, что владельцы собак — одни из самых веселых и самых добросовестных. Также есть интересное наблюдение, что они более крепкие по здоровью и меньше подвержены стрессам», — рассказывает Адрианова.

Хорошая физическая форма владельца четвероногого друга — следствие необходимости как минимум два раза в день выгуливать собаку, причем в любую погоду. Регулярные активные прогулки и позитивные эмоции, которые дарит виляющий хвост пушистого приятеля очень полезны — не позволят лениться и скучать.

Кошки

«Что можно сказать про любителей семейства кошачьих — это бунтари. Такие люди больше предпочитают общество себя самого, чем кого-то другого, они самодостаточны, в меру эгоистичны и интровертивны. Скажем так: интеллигентные интроверты, которые любят постоянно изучать что-то новое», — считает психолог.

Ольга также заметила, что так называемые «кошатники» весьма креативны. Однако их темной стороной, как бывает со многими самостоятельными и независимыми, может стать тревожность.

Рыбки и рептилии

Любители рыбок считаются достаточно замкнутыми людьми, которые отдают предпочтение одиночеству. В жизни они выбирают свободу выбора, быт организуют довольно аскетично.

«Люди, предпочитающие рептилий, любят отличаться. Это самые независимые люди. Вполне возможно, что такие люди своей инаковостью любят отдаляться от общества, и таким образом иметь возможность побыть с самим собой», — отмечает Адрианова.

Птицы и грызуны

Любители крылатых питомцев открыты всему новому, любят знакомства с интересными людьми и преуспевают в налаживании полезных связей. Они всегда окружены друзьями и очень легко реализуются в сфере, где ключевой задачей является общение с клиентами — рекламный бизнес, продажи и тому подобное.

«Предпочитают грызунов люди-интроверты. Им нравится находиться в обществе самих себя и погружаться в творчество, во что-то новое, очень любят учиться. Теневая сторона — могут быть подвержены тревогам», — добавила психолог.

Об особенностях личности говорят не только домашние любимцы, но и, к примеру, выбор средства передвижения. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Ольги Адриановой о том, что можно сказать о характере женщины или мужчины, взглянув на их автомобиль.